В Кропоткине загорелся столярный цех

Столярный цех вспыхнул словно спичка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кропоткине горит столярный цех. Известно, что полыхает кровля здания. Первыми пожар заметили сотрудники производства. Столяры сообщили в диспетчеру Кропоткинского пожарно-спасательного гарнизона.

- В 16:46 незамедлительно к месту вызова направлены подразделения МЧС России.

В 16:48 по прибытию установлено, что происходит горение кровли здании столярного цеха на площади 100 м2, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 18.06 огнеборцы отчитались о локализации возгорания. В тушении пожара принимают участие 60 человек личного состава и 23 единицы техники. Чрезвычайное происшествие находится на особом контроле краевого главка МЧС.