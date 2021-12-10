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Происшествия10 декабря 2021 15:25

В Кропоткине загорелся столярный цех

Площадь возгорания составила 100 кв. м
Евгения ХАЛИКОВА
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Столярный цех вспыхнул словно спичка

Столярный цех вспыхнул словно спичка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кропоткине горит столярный цех. Известно, что полыхает кровля здания. Первыми пожар заметили сотрудники производства. Столяры сообщили в диспетчеру Кропоткинского пожарно-спасательного гарнизона.

- В 16:46 незамедлительно к месту вызова направлены подразделения МЧС России.

В 16:48 по прибытию установлено, что происходит горение кровли здании столярного цеха на площади 100 м2, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 18.06 огнеборцы отчитались о локализации возгорания. В тушении пожара принимают участие 60 человек личного состава и 23 единицы техники. Чрезвычайное происшествие находится на особом контроле краевого главка МЧС.