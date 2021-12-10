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Общество10 декабря 2021 15:57

Кубанские истребители не дали самолету-разведчику США нарушить границу над Черным морем

Су-30 вернулись на базу, когда убедились, что иностранный военный борт развернулся от Государственной границы РФ
Евгения ХАЛИКОВА
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Над нейтральными водами Черного моря зафиксировали иностранный самолет-разведчик. Фото: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Над нейтральными водами Черного моря зафиксировали иностранный самолет-разведчик. Фото: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

Дежурные по противовоздушной обороне сил Южного военного округа были подняты в воздух по тревоге. Локаторы зафиксировали воздушную цель, которая приближалась к Государственной границе РФ. Российский экипаж перехватил объект, который оказался американским самолетом-разведчиком Р-8А.

- Экипаж российского истребителя сопроводил его над акваторией Черного моря. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что Государственная граница РФ нарушена не была. Маневры российских летчиков выполнялись по международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Воздушные трассы не пересекались, опасное сближение с иностранным бортом зафиксировано не было.