В Краснодарском трамвайно-троллейбусном депо из-за прокуратуры передумали покупать элитную иномарку

Прокурата не дала купить дорогостоящий автомобиль. Фото: Яндекс.карты

Желание руководства КТТУ приобрести дорогой автомобиль не осталось без внимания прокуратуры Краснодара. Сотрудники надзорного органа вмешались в объявленную закупку и обнаружили нарушения требований законодательства.

- В нарушение требований законодательства, ограничивающих конкуренцию закупаемого для нужд транспортное средство, МУП «КТТУ» в конкурсной документации установила завышенные технические характеристики автомобиля, которым соответствовал автомобиль Volkswagen Caravellе, - сообщили в прокуратуре Центрального административного округа г. Краснодара.

Напомним, дирекция краснодарского трамвайно-троллейбусного депо объявила закупку на поставку легкового автомобиля для собственных нужд. Начальная цена контракта составляла 4 497,6 тыс. руб. Но после того, как прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона, объявление было снято, а закупка отменена.