В кубанских техникумах будут обучать сомелье и виноградарей

В кубанских техникумах можно будет получить новые специальности. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае будут готовить специалистов в области виноделия. В регионе будет реализован федеральный пилотный проект «Профессионалитет». В кубанских техникумах можно будет получить новые специальности: сомелье, виноградарей, кавистов, почвоведов и селекционеров. К эксперименту присоединились 6 учреждений среднего профобразования.

– В регионе планируется создание образовательно-производственного кластера по подготовке кадров под заказ работодателей по направлению «Виноделие и виноградарство». В его состав войдут Анапский сельскохозяйственный техникум и еще пять учреждений среднего профессионального образования Крымского, Славянского, Абинского и Динского районов, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева.

Также из краевых колледжах и техникумах будут выпускать больше специалистов для отраслей энергетики, металлообработки и других востребованных специальностей.