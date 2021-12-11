Небольшой туман опустится на регион

В Краснодарском крае прогнозируют сухую, но туманную погоду. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Однако такая температура будет не на всей территории региона.

- В юго-восточных предгорьях +3…-2°, днем 5…10°, в южной половине края 10…15°; в горах ночью -2…-7, днем 4…6°. На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков, лишь ночью по югу местами небольшой дождь. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в районе Анапа-Геленджик 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 13…18°, - сообщают специалисты краснодарского гидрометцентра.

Напомним, до Нового года осталось три недели, однако праздничная ночь будет теплой.