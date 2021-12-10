В Анапе установят сотню воркаут-площадок

В Анапе построят новые спортивные объекты. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе за четыре года установят сотню воркаут-площадок. Планы озвучил мэр города Василий Швец. На встрече со спортивной общественностью, глава курорта рассказал о том, что в проекте нового генплана нашли место для 259 объектов спорта.

– Сейчас Анапа не входит в число лидеров в крае по обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. В планах сделать многое, потенциал для развития есть. И я очень рассчитываю на вашу поддержку в выработке стратегических решений, – рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Среди того, что запланировано возвести в ближайшие несколько лет: бассейн на территории и центр спортивной акробатики в ДЮСШ № 10, а также многофункциональный спортзал в Супсехе. Но прежде чем начнутся работы, горожане могут предложить, какие спортивные объекты они хотели бы получить в городе.