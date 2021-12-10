В преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи прошло заседание оргкомитета

В Сочи обсудили подготовку к бизнес-форуму

В Сочи прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению одного из важных экономических событий года наступающего 2022 года – Российского инвестиционного форума. Возглавил мероприятие вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщили в мэрии курорта, экспозиция форума будут поделена на 5 зон по количеству нацпроектов.

- Рады в очередной раз принимать знаковое деловое мероприятие. Это одна из наиболее эффективных площадок для развития диалога власти и бизнеса. Благодаря этому взаимодействию принимаются важные управленческие решения, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Бизнес-форум пройдет в Олимпийском парке Сочи с 17 по 19 февраля 2022. Деловая программа подготовлена и станет известна с 13 декабря 2021 года.