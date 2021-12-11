На Кубани создадут центр социально-культурного развития

На базе Родниковского ДК сделают новый центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр социально-культурного развития создадут на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Он расположится на базе Родниковского досугового центра. Именно он стал победителем конкурса по нацпроекту "Культура".

Ежегодно курганинский центр участвует в творческих конкурсах и выигрывает солидные средства на развитие. В частности, в этом году их выигрыш составил 700 тысяч рублей.

Это позволит одному из проектов центра "Театр для своих", существующему на базе дома культуры, выйти на новый уровень. Сейчас в нем заняты активные жители Курганинского района от семи до 70 лет.