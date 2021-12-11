В Краснодаре в субботу работают все ярмарки выходного дня

Ярмарки работают по нескольким адресам в Краснодаре. Фото: пресс-служба мэрии

В Краснодаре в субботу, 11 декабря, работают все ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Здесь можно купить овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию прямо от производителей, то есть - фермеров, - уточняют в администрации.

К слову, ярмарки в городе располагаются по нескольким адресам:

— ул. им. Буденного (между Красной и Рашпилевской);

— ул. Уральская, 168;

— ул. им. Евдокии Бершанской, 117;

— ул. Заводская, 9;

— ул. Восточно-Кругликовская, 26;

— ул. им. Героя Яцкова, 11;

— ул. им. Дзержинского, 213;

— ул. им. Каляева, 198;

— ул. Бургасская, 31/1;

— ул. Одесская, 48;

— ул. им. Захарова, 23;

— проспект Чекистов, 9.