В Краснодаре в субботу работают все ярмарки выходного дня

Ярмарки работают по нескольким адресам в Краснодаре. Фото: пресс-служба мэрии
В Краснодаре в субботу, 11 декабря, работают все ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
- Здесь можно купить овощи и фрукты, мясо и молочную продукцию прямо от производителей, то есть - фермеров, - уточняют в администрации.
К слову, ярмарки в городе располагаются по нескольким адресам:
— ул. им. Буденного (между Красной и Рашпилевской);
— ул. Уральская, 168;
— ул. им. Евдокии Бершанской, 117;
— ул. Заводская, 9;
— ул. Восточно-Кругликовская, 26;
— ул. им. Героя Яцкова, 11;
— ул. им. Дзержинского, 213;
— ул. им. Каляева, 198;
— ул. Бургасская, 31/1;
— ул. Одесская, 48;
— ул. им. Захарова, 23;
— проспект Чекистов, 9.