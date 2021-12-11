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Происшествия11 декабря 2021 6:46

Самолет из Москвы в Краснодар вынужденно сел из-за сбоя в системе герметизации

ЧП произошло ранним утром
Ева МУР
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Пассажир были удивлены снова вернуться в Москву. Фото: скриншот видео

Пассажир были удивлены снова вернуться в Москву. Фото: скриншот видео

Самолет рейса "Москва-Краснодар" вынужденно сел из-за сбоя в системе герметизации. Он взлетел в 6:34, но через час вернулся в столичный аэропорт Шереметьево.

- Он должен был прилететь в 08.50, но сейчас на табло горит, что рейс задержан, - говорят встречающие в аэропорту Краснодара.

Представители авиакомпании NordWind обещают отправить в Краснодар пассажиров несостоявшегося рейса в 10.27. Однако этим недовольны большинство летевших в кубанскую столицу.