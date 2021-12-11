Появились подробности ЧП с самолетом, прервавшим полет из Москвы в Краснодар

Пассажир были удивлены снова вернуться в Москву. Фото: скриншот видео

ЧП произошло рано утром 11 декабря, в 6:30 утра. Рейс Москва-Краснодар вылетел из столичного аэропорта Шереметьева. Но уже через час снова приземлился в Москве. В 8.50 пассажиры так и не попали в пункт назначения.

- Экипаж сообщил, что в воздухе почувствовал разгерметизацию салона на высоте 320 метров. И принял решение возвращаться в аэропорт, - сообщил "КП" - Кубань" источник в авиакомпании.

К слову, на электронном табло в Краснодаре по-прежнему этот рейс значится, как задержанный. Между тем, в авиакомпании пассажирам обещали отправить их другим самолетом в 10.27 и в 14 часов они уже должны быть в аэропорту Краснодара.

Проверку инцидента уже начали в транспортной прокуратуре.