Основание нового дворца заложено

В 2024 году на Кубани планируют провести чемпионат Европы по самбо. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Заложили первый символический камень в основание будущего дворца спорта и самбо, - написал глава региона.

Планируется, что дворец спорта будет вмещать до трех тысяч зрителей. На его базе будет проходить соревнования международного и всероссийского масштаба.

Уже сейчас в школах Кубани самбо занимаются сотни мальчишек и девчонок. И число приверженцев этого вида спорта только растет.