Новое граффити появилось на торце девятиэтажки в Краснодаре

Граффити появилось на торце девятиэтажки в Комсомольском микрорайоне. Фото: instagram.com/kracity/

Новое граффити появилось на торце девятиэтажки в Комсомольском микрорайоне Краснодара. На огромной картине на стене изображен ребенок с музыкальным инструментом.

Оформлением стены дома на улице Уральской, 160 и подстанции рядом с ним занимались уличные художники из сообщества Краснодар Kracity. На стене дома граффитист Татьяна Кожуро нарисовала детскую комнату.

- Мне очень хотелось сделать что-то домашнее на этой серой стене, - говорит художница.

Кстати, подать заявку на соискание молодежной премии главы Краснодара за вклад в формирование и популяризацию стрит-арт культуры можно до 14 декабря. Лауреаты получат по 25 тысяч рублей.