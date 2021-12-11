Мужчина повредил ногу и не мог двигаться. Фото: Алексей Одеров

Дельтапланерист упал в горах Новороссийска. Об этом сообщают спасатели в Новороссийске. Им пришлось проводить спецоперацию, чтобы достать пострадавшего мужчину из малодоступной местности. Сам двигаться он не мог.

- При помощи носилок порядка 500 метров на руках спасателям пришлось поднимать пострадавшего, - сообщает руководитель отряда в городе-герое Алексей Одеров.

Спасательная операция завершилась благополучно. Травмированного мужчину передали медикам.