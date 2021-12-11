На субботник в Сочи вышли все. Фото: пресс-служба администрации курорта

Шесть тысяч человек приняли участие в сочинском субботнике. Об этом сообщает мэрия курорта. Во всех районах города жители вышли, чтобы привести его в порядок.

- Равнодушным к этой инициативе никто из горожан не остался. Это говорит только о том, что сочинцы любят родной город, - поделился замглавы курорта Николай Бескровный.

К слову, общими усилиями расчищены территории пляжей, парков, скверов, склонов, зелёных зон, кладбищ и придомовых территорий, а также школы и детсады.