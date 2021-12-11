Развитие спорта станет приоритетом в будущем. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае запустят программу развития спорта «Земский тренер» аналогичную той, что уже реализуется в здравоохранении и образовании. Такую меру поддержки обсудили на совещании региональные власти.

Сейчас Краснодарский край является одним из лидеров в стране по развитию спорта. Однако доступность спортивных объектов и квалифицированный тренерский состав на селе по-прежнему одна из наиболее актуальных проблем в регионе.

- Реализация федеральной программы "Земский тренер" поможет привлечь в удаленные уголки Кубани профессиональные кадры, – подчеркнул на совещании с первым зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Пирогом вице-губернатор Александр Власов.

В целом, развитие спорта - один из приоритетов на будущий год.