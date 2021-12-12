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Общество12 декабря 2021 6:24

В Анапе показали украшенные к новогодним праздникам улицы

Фотографии опубликовали в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы администрации Анапы

Фото: пресс-службы администрации Анапы

На улицы городов приходит новогоднее настроение. В Анапе показали, как выглядит украшенный к зимнему торжеству курорт.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Фото: пресс-службы администрации Анапы

- С каждым днем украшенных организаций санаторно-курортного комплекса, предприятий торговли и общепита становится все больше. На курорте все сильнее ощущается праздничная атмосфера, - сообщили в пресс-службе Анапы.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Фото: пресс-службы администрации Анапы

На курорте улицы и фасады зданий украшают в едином стиле.

Фото: пресс-службы администрации Анапы

Фото: пресс-службы администрации Анапы