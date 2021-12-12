Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днём Конституции

Фото: admkrai.krasnodar.ru

12 декабря в России отмечают День Конституции. Закон приняли 28 лет назад, в 1993 году, на всенародном голосовании. С праздником жителей Кубани поздравил губернатор.

- Конституция России – главный документ нашей страны. Это залог сохранения межнационального мира и согласия. Спасибо каждому жителю края за ежедневный труд, вклад в сохранение благополучной и стабильной жизни во всех уголках региона, - написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что зная заложенные в Конституции нормы, жители Кубани смогут сделать еще больше для развития и процветания региона и страны в целом.