В Новороссийске задержанный чуть не сломал ногу полицейскому

Выясняются все обстоятельства случившегося

В Новороссийске полицейские задержали мужчину-дебошира. Он на улице вел себя неадекватно и нецензурно выражался на прохожих. А в отделе полиции и вовсе бросился на стража порядка.

- Мужчину доставили в участок. Там он хамил оперуполномоченному оперативно-сыскного отдела. А в какой-то момент набросился и ударил полицейского ногой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сотрудник полиции думал, что мог быть перелом и обратился за помощью к медикам. К счастью, все обошлось, у стража порядка зафиксировали сильные ушиб. Ему рекомендовано лечение у травматолога-ортопеда. По данному факту проводится проверка.