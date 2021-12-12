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12 декабря 2021 7:43

В Новороссийске задержанный чуть не сломал ногу полицейскому

Проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Выясняются все обстоятельства случившегося

Выясняются все обстоятельства случившегося

В Новороссийске полицейские задержали мужчину-дебошира. Он на улице вел себя неадекватно и нецензурно выражался на прохожих. А в отделе полиции и вовсе бросился на стража порядка.

- Мужчину доставили в участок. Там он хамил оперуполномоченному оперативно-сыскного отдела. А в какой-то момент набросился и ударил полицейского ногой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сотрудник полиции думал, что мог быть перелом и обратился за помощью к медикам. К счастью, все обошлось, у стража порядка зафиксировали сильные ушиб. Ему рекомендовано лечение у травматолога-ортопеда. По данному факту проводится проверка.