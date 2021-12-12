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Происшествия12 декабря 2021 8:02

В ДТП под Новороссийском погиб 24-летний водитель иномарки

Смертельная авария произошла в ночь на 12 декабря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Под Новороссийском в ночь на 12 декабря столкнулись две машины. К сожалению, жертв избежать не удалось. По предварительным данным, в районе станицы Раевской водитель «Шкоды Октавия» на правом закруглении дороги выехал на встречку и влетел «Мерседес».

- В результате ДТП погиб 24-летний водитель «Шкоды», - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

На месте работали и спасатели. Погибшего мужчину извлекали при помощи гидравлического инструмента. По факту аварии проводится проверка.