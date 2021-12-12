Во время расчистки могилы на Всесвятском кладбище Краснодара нашли пистолет

Фото: instagram.com/agasfer1920

Накануне волонтеры убирали Всесвятское кладбище Краснодара. Погост закрыт для захоронений уже около 50 лет. На одной из могил добровольцы наткнулись на странный пакет. В нем оказался пистолет, завернутый в ткань.

- Расчищая могилу, нашли завернутый в тряпочку пистолет. Лежал он там лет 20-30. Его скинули в разграбленную в советское время могилу, как в мусорную яму, где и без того была гора бытовых отходов. А ведь некогда жил человек обрел в ней покой, - написал на своей странице в Instagram краевед Роман Жуков.

Пистолет передали полицейским. Оружие передали на экспертизу.

Краевед также отметил, что ранее при расчистке кладбища в подобной разграбленной могиле нашли разбитую гипсовую икону.