На Кубани за сутки в ковидные госпитали попали 736 человек, среди них 52 ребенка

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае по данным на 12 декабря за последние сутки диагноз подтвердили в 736 случаях, в том числе ковид выявили у 52 детей. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь выявили 169, 69 и 67 новых случаев соответственно. В антирейтинг попали Тихорецкий, Ейский и Динской районы с 37, 33 и 27 заболевшими.

- В Кореновском районе выявили 26 инфицированных, в Кавказском - 24, Туапсинском - 23, Славянском - 22, Тимашевском - 21, Выселковском - 20 и 14 - в Темрюкском районе. По 13 новых случаев в Армавире и Апшеронском районе, 11 - в Отрадненском, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах 10 зараженных и меньше.

Также известно, что за сутки в регионе скончались 24 пациента с подтвержденным коронавирусом.