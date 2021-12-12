Исполнилось ровно 3 года, как сухогруз «Рио» сел на мель под Геленджиком

На судне экипаж оставил всю технику Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сухогруз «Рио» сел на мель у села Кабардинка 12 декабря 2018 года. Сегодня ровно три года, как морское судно выбросило на берег.

Напомним, сухогруз попал в шторм по пути в Новороссийск. С оторвавшимся якорем его выбросило на берег недалеко от Геленджика.

С 2019 года «Рио» продали местным бизнесменам. С того момента сухогруз – одна из главных достопримечательностей Геленджика. Прогулка по палубе и носовой части стоит 500 рублей, каюты можно посмотреть за 1000. При этом фото и видео на судне запрещены.