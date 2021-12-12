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Общество12 декабря 2021 10:31

В Краснодаре неблагополучным семьям с детьми перед холодами раздают теплую одежду

Рейды проходят каждый день
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре специальные комиссии каждый день делают обход неблагополучных семей. За неделю группы побывали в 145 домах. Всего планируется посетить около 900 семей и оказать необходимую помощь с учетом потребностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Межведомственные группы проверяют общую ситуацию в неблагополучных семьях, чтобы своевременно оказать необходимую помощь. Перед холодами разносят теплую одежду и продукты, - пояснили специалисты.

Кроме того, в некоторых семьях не было дров.