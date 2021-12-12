В Краснодаре неблагополучным семьям с детьми перед холодами раздают теплую одежду

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В Краснодаре специальные комиссии каждый день делают обход неблагополучных семей. За неделю группы побывали в 145 домах. Всего планируется посетить около 900 семей и оказать необходимую помощь с учетом потребностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Межведомственные группы проверяют общую ситуацию в неблагополучных семьях, чтобы своевременно оказать необходимую помощь. Перед холодами разносят теплую одежду и продукты, - пояснили специалисты.

Кроме того, в некоторых семьях не было дров.