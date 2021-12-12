В мэрии Краснодара объяснили «кладбище» автобусов в Славянском микрорайоне

Фото: Герман Капитанов

Местные жители рассказали о «кладбище» выброшенных автобусов, котрое находится в Славянском микрорайоне на улице Азовской. Краснодарцы возмутились тем, что транспорт гниет.

После сообщений отреагировала пресс-служба мэрии города.

- В КТТУ сообщили, что четыре экобуса проработали на маршрутах около 1,5 лет. Потом сломались газовые турбины иностранного производства, которые завод-изготовитель не смог заменить. Фактически оказалось, что экобусы восстановлению и ремонту не подлежат, - объяснили в администрации.

Также специалисты добавили, что завод в 2017 году взамен передал городу два троллейбуса.