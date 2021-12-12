В Анапе установили 32-тонный пролет пешеходного перехода

Фото: instagram.com/kran_anapa

Новый пешеходный переход в Анапе строят на улице Крестьянской в районе бывшего винзавода «Лазурный» и бывшего Восточного рынка. В ночь на 12 декабря рабочие установили 32-тонный пролет пешеходного перехода. Очевидцы сфотографировали масштаб работ и опубликовали в соцсетях.

Металлическую конструкцию пешеходного перехода при помощи крана установили на бетонные основания. Работы продолжаются.

В администрации ранее говорили, что переход оборудуют специальным лифтом для маломобильных граждан.