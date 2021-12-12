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Общество12 декабря 2021 14:21

Всесвятское кладбище Краснодара стало вторым в рейтинге лучших мест России для некротуризма

Оно стало одним из самых интересных мест для туристов региональных погостов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Краснодарское кладбище вошло в список лучших мест для некротуризма

Краснодарское кладбище вошло в список лучших мест для некротуризма

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Всесвятское кладбище Краснодара стало вторым в рейтинге лучших мест России, рекомендованных для посещения некротуристам. Подборку составила Газета.ru, в нее вошли только региональные кладбища без учета московских и питерских.

- Некротуризм, когда путешественники посещают старинные погосты и могилы известных людей, давно процветает в Европе, - отметили в издании.

Первым в списке самых необычных, загадочных и древних некрополей страны оказалось Арское кладбище, которое находится в Казани. Тройку замкнуло Ивановское кладбище в Екатеринбурге.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что во время расчистки могилы на Всесвятском кладбище Краснодара нашли пистолет. Он был завернут в ткань.