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Общество12 декабря 2021 15:11

В парке Галицкого вместо смайлика смонтировали плоское светящееся дерево

Оно появилось на самой высокой точке парка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Евгений Таранжин

Фото: Евгений Таранжин

Парк «Краснодар» продолжают украшать к новому году. Здесь появилось много светящихся объектов. В том числе, вместо смайлика из цветов под смотровой площадкой смонтировали плоское дерево.

- На крыше появилось плоское дерево. А на подпорных стенах будто его продолжение – корни, - прокомментировал краснодарский фотограф Евгений Таранжин, который сфотографировал новое украшение с высоты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что парк миллиардера Сергея Галицкого невероятно красиво засветился после того, как там включили новогоднюю иллюминацию.