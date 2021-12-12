В парке Галицкого вместо смайлика смонтировали плоское светящееся дерево

Фото: Евгений Таранжин

Парк «Краснодар» продолжают украшать к новому году. Здесь появилось много светящихся объектов. В том числе, вместо смайлика из цветов под смотровой площадкой смонтировали плоское дерево.

- На крыше появилось плоское дерево. А на подпорных стенах будто его продолжение – корни, - прокомментировал краснодарский фотограф Евгений Таранжин, который сфотографировал новое украшение с высоты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что парк миллиардера Сергея Галицкого невероятно красиво засветился после того, как там включили новогоднюю иллюминацию.