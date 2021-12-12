На Кубани грузовой поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

Фото: пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

12 декабря на железной дороге произошел несчастный случай. В Брюховецком районе на перегоне машинист увидел человека, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

- Поездом смертельно травмирован мужчина. Предположительно, он был в наушниках и не слышал приближающийся локомотив, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время личность погибшего установлена, им оказался 41-лений житель Краснодара. Проверка продолжается.