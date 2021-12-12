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Спорт12 декабря 2021 17:55

Последний матч этого года «Краснодар» - «Нижний Новгород» завершился ничьей

Игра прошла в кубанской столице
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы ФК "Краснодар"

Фото: пресс-службы ФК "Краснодар"

12 декабря «Краснодар» на своем стадионе сыграл с «Нижним Новгородом». Матч состоялся в рамках 18-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги. Это была последняя игра в этом году.

- Нулевая ничья в заключительном матче 2021 года, - сообщили после свистка в пресс-службе клуба "черно-зеленых".

Предыдущая игра была с "Сочи". "Краснодар" победил со счетом 1:2. Теперь краснодарская команда уйдет в отпуск и выйдет на поле лишь в феврале. Первая игра в следующем году пройдет с московским "Локомотивом".