Последний матч этого года «Краснодар» - «Нижний Новгород» завершился ничьей

Фото: пресс-службы ФК "Краснодар"

12 декабря «Краснодар» на своем стадионе сыграл с «Нижним Новгородом». Матч состоялся в рамках 18-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги. Это была последняя игра в этом году.

- Нулевая ничья в заключительном матче 2021 года, - сообщили после свистка в пресс-службе клуба "черно-зеленых".

Предыдущая игра была с "Сочи". "Краснодар" победил со счетом 1:2. Теперь краснодарская команда уйдет в отпуск и выйдет на поле лишь в феврале. Первая игра в следующем году пройдет с московским "Локомотивом".