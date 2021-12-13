В Краснодаре из-за поломки насоса без воды остались 3,7 тысячи человек

На месте ведутся ремонтные работы

О том, что прекращена подачи воды в жилые дома Прикубанского округа, стало известно 12 декабря в 17:30. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Из строя вышел глубинный насос на улице Снежной. Без водоснабжения остались 10 многоквартирных и 1 тысяча частных домов на улицах Лесопосадочной, Троицкой, Семеновской, Средней и Крылацкой, - отметили специалисты.

В зону отключения попали 3,7 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи из них – дети.

- Организован подвоз воды. Ведутся восстановительные работы, - уточнили коммунальщики.

Аварию планируют устранить к 9 часам утра.