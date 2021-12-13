В Краснодаре хирурги спасли руку ребенку после серьезного пореза

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В краевую детскую больницу поступил ребенок с серьезным порезом – были разорваны сухожилия. Оказалось, что малыш упал на цветочный керамический горшок, который разбился, а осколки вонзились в тело.

- Мальчика доставили в НИИ ККБ № 1 вертолетом санитарной авиации. Ему требовалась срочная операция. Нужно было одновременно восстановить все поврежденные структуры предплечья и кровоснабжение кисти. Хирурги сшили локтевой нерв и сухожилия по ладонной поверхности, - прокомментировали в пресс-службе медучреждения.

Затем ребенку сделали ультразвуковую кавитацию и вакуумирование раны. Только после этого удалось закрыть кожный дефект. Малыша уже выписали, он находится дома под наблюдением врачей.