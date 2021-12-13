В Новороссийской военно-морской базе возвели более 70% современных объектов инфраструктуры

Фото: пресс-службы ЮВО

В пункте базирования кораблей Новороссийской военно-морской базы проведены колоссальные гидротехнические работы. Полностью создан новейший причальный фронт, система защитных молов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

- В Новороссийске построили одни из самых масштабных гидротехнических объектов в мире - они входят в пятерку. Их глубина 27 метров и протяженность около 2,5 км, - отметили в округе.

В зимних условиях при плохой погоде система гидротехнических сооружений обеспечила полную безопасность стоянки всех кораблей и судов.

В настоящее время база способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тысяч тонн. Для этого создано пять причалов.