На Кубани у водителя за штрафы на 450 тысяч забрали машину

Фото: пресс-службы УФССП РФ по региону

В Славянске-на-Кубани судебные приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя правил дорожного движения. Автомобиль гражданина попадал в объективы камер дорожной видеофиксации более 100 раз. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

- За налоги и штраф водителю было начислено 450 тысяч рублей. За долг арестовали иномарку «Hyundai Equus» 2011 года выпуска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

После того как у местного жителя забрали машину, он нашел деньги, чтобы погасить долг. Спустя несколько дней он оплатил задолженность в полном объеме, не дожидаясь передачи арестованного автомобиля на принудительную реализацию.