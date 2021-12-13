Продукт для защиты виртуальных платформ TIONIX Virtual Security получил новую версию

Производитель ИТ-решений в сфере облачных услуг «ТИОНИКС» (входит в группу компаний «Ростелеком-ЦОД») выпустил обновление продукта для защиты виртуальных платформ. TIONIX Virtual Security предназначен для защиты от несанкционированного доступа к информации в виртуальной инфраструктуре и может использоваться в государственных и корпоративных информационных системах. TIONIX Virtual Security обладает внушительным арсеналом защитных механизмов.

В новой версии появился уникальный для российского рынка инструмент Security Proxy, позволяющий настроить защиту для внешних сегментов информационной системы, в которых не интегрировано решение «ТИОНИКС». Таким образом, взаимодействие между различными приложениями будет вестись по защищенному интернет-протоколу, что позволяет заказчику избежать сертификации во ФСТЭК собственных программных продуктов.

Разработчики добавили режим экономии аппаратных ресурсов, благодаря которому значительно повысилась производительность системы. Такой режим будет полезен при работе в виртуальных средах с высокой нагрузкой и большим количеством пользователей. Также был улучшен сервис описания API, что сделало интеграцию с другими информационными системами более удобной, в том числе появилась возможность использования протокола аутентификации данных LDAP.

Полностью переработан сервис документации продукта, чтобы технические специалисты смогли в кратчайшие сроки установить TIONIX Virtual Security в информационную систему заказчика. Интерфейс технических спецификаций стал интуитивно понятным, наглядно представлены разнообразные сценарии работы, варианты реагирования на различные события безопасности. Ряд изменений получил и пользовательский интерфейс.

- Необходимость перехода на облачные информационные системы давно осознали и в корпоративном, и в государственном секторах. При этом с каждым годом кибератаки становятся все более изощренными, поэтому для виртуальной инфраструктуры необходима надежная защита. TIONIX Virtual Security разработан специально для использования на базе TIONIX Cloud Platform, он также может использоваться с любыми платформами виртуализации, построенными на базе KVM. Новая версия обладает более широким функционалом и возможностями интеграции с другими системами, — сказала менеджер по продукту компании «ТИОНИКС» Наталья Иванова.