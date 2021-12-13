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Общество13 декабря 2021 7:24

В Сочи с 25 декабря будет работать уникальный вертолетный трансфер по маршруту «аэропорт – курорт "Роза Хутор"»

Гости горнолыжного курорта проходят ускоренную процедуру регистрации
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В Сочи организовали уникальный трансфер. Туристы, прилетающие на "Роза Хутор", могут добраться от аэропорта до курорта на вертолете. При этом пассажиры проходят ускоренную процедуру регистрации на специально выделенной стойке. А к винтокрылой машине их подвозят на автобусе.

- Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолет, не выходя из аэропорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани.

Также отдыхающие могут заказать перелёты между курортом и пунктами Краснодарского края, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Гостям предоставляется возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.

Маршруты обслуживает вертолёт AS350 В3 от Eurocopter Group. Он вмещает в себя до пяти пассажиров и зарекомендовал идеальной моделью для пилотирования в горах.