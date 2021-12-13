В Краснодаре украсили главную городскую елку на площади перед театром драмы

Возле елки появятся и инсталляции Фото: Варвара ДЫМ

На Главной городской площади Краснодара установили искусственную елку. Ее полностью украсили игрушками, звездами и гирляндами 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Рядом с елкой поставят большую подарочную коробку с подсветкой, а также инсталляции: цифры «2022» и надпись «С Новым годом!», - отметили в администрации.

Кроме того, с 18 декабря до 9 января ежедневно с 10 часов утра до 11 вечера на площади будет работать новогодняя ярмарка. Здесь же установят фотозоны. А для маленьких горожан и гостей Краснодара будет работать домик Деда Мороза.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что всего в Краснодаре будет девять новогодних елок. Их установят и украсят до 15 декабря. Также в городе откроются елочные базары.