Евгений Абузов возглавил комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.

Первое заседание под руководством нового председателя пройдет 13 декабря. Комитет подведет итоги работы в 2021 году и наметит основные задачи по поддержке и развитию банковского финансирования субъектов МСП в 2022 году.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного и малого бизнеса. Сегодня банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (Эксперт РА). По итогам 9 месяцев 2021 года Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В ноябре 2021 года Евгений Абузов вошел в Топ-25 первого рейтинга топ-менеджеров российских банков – руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом, подготовленного журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».