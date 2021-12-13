В Тихорецком районе Кубани благоустроили три зоны отдыха

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают благоустраивать общественные территории по нацпроекту. Так, в Тихорецком районе реконструировали три зоны отдыха.

- Зоны привели в порядок в Тихорецке, станице Архангельской и поселке Парковом. Площадь территорий составила около 20 тысяч квадратных метров, - отметили специалисты.

В поселке Парковом на улице уложили новую тротуарную плитку, добавили пешеходные зоны для прогулок и установили уличное освещение.

В парке станицы Архангельской появились новые площадки для отдыха и малые архитектурные формы. Кроме того, здесь заменили уличное освещение и устаревшее ограждение стадиона.

На улице Дзержинского в Тихорецке заасфальтировали проезд, уложили тротуарную плитку, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также установили лавочки и урны.

В 2022 году на Кубани планируют благоустроить 232 зеленые зоны.