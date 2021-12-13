На Кубани на карантин из-за COVID-19 ушли 127 групп в детсадах и 275 классов в школах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае на карантин по COVID-19 детские сады и школы уходят группами и классами. Полностью закрытых учреждений нет. Об этом сообщили в оперативном штабе.

- Сейчас из-за коронавируса закрыто 127 групп в 66 детских садах и 275 классов в 117 школах, - отметили специалисты.

Малыши находятся с родителями на самоизоляции, а школьники занимаются на удаленке. Коронавирус настиг учреждения в Анапе, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске, Сочи и других городах и районах края.

Также известно, что из-за распространения инфекции дистанционно занимаются четыре группы в четырех колледжах и техникумах.