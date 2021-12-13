Капремонт многоквартирных домов завершили в Белореченском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Капремонт многоквартирных домов завершили в Белореченском районе Кубани. В муниципалитете полностью выполнили план 2021 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, обновили 14 многоэтажек в станицах Пшехской, Рязанской и Белореченске. В домах отремонтировали крышу, лифт и инженерные системы.

К ремонту в муниципалитете подготавливают дома для капремонта по плану 2022 года. Всего в регионе полностью завершены работы в 24 районах.