Капремонт многоквартирных домов завершили в Белореченском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации
Капремонт многоквартирных домов завершили в Белореченском районе Кубани. В муниципалитете полностью выполнили план 2021 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В частности, обновили 14 многоэтажек в станицах Пшехской, Рязанской и Белореченске. В домах отремонтировали крышу, лифт и инженерные системы.
К ремонту в муниципалитете подготавливают дома для капремонта по плану 2022 года. Всего в регионе полностью завершены работы в 24 районах.