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Здоровье13 декабря 2021 8:51

На Кубани за сутки выявили 812 новых случаев заболевания COVID-19

Скончались 23 человека
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани за сутки коронавирусом заболели 812 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 812 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 812 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших зафиксировано 90 детей, сообщает Оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре заболел 241 человек, в Сочи – 87, в Новороссийске – 52, в Тихорецком районе – 46. 25 новых пациентов – в Славянском районе, 22 - в Абинском, по 21 - в Крымском и Тимашевском, 20 - в Армавире. В Северском районе заразились 18 человек, в Красноармейском и Усть-Лабинском – по 16, Апшеронском – 17, в Ейском – 15, Анапе, Геленджике и Брюховецком районе – по 14. По 12 положительных результатов получено в Кавказском, Кореновском и Щербиновском районах, по 10 - в Калининском, Крыловском, Лабинском, Ленинградском, 9 - в Выселковском – 9, 8 - в Староминском, - 7 – в Отрадненском.

- В Курганинском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском районах по 6 новых случаев заболевания, в Кущевском и Туапсинском – по 5, в Белореченском и Успенском – по 4, в Динском, Каневском, Мостовском, Павловском – по 3, в Белоглинском, Новопокровском – по 2, в Тбилисском – 1, - сообщили в краевом Оперштабе.

Самому младшему пациенту месяц, самому старшему – 94 года. На аппаратах ИВЛ остаются 109 человек, 8 – на ЭКМО.

23 пациента за сутки скончались.