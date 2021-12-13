Фото: t.me/BogodistovAA

В Геленджике продолжают благоустраивать зеленые зоны. Во многом этому способствует погода - на курорте держатся плюсовые отметки.

- Сейчас озеленители трудятся в двух главных локациях, - сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. - Осмотрели с коллегами клумбы центральной части курорта. Обсуждаем изменения в этих зонах.

В сквере по улице Херсонской восстановят фонтан.

- Мне писали горожане о том, что хотели бы вернуть пруд, который помнят из детства. Уже разработан проект благоустройства, - отметил Алексей Богодистов. - Планируем в праздничные дни запустить работу этого объекта.

А на набережной, в районе улицы Курзальной, начали реконструкцию клумбы, где раньше была фигура павлина. Уже в ближайшие дни озеленители сформируют на этом месте совершенно новую композицию.

- Эти две зеленые зоны – часть большой концепции обновления зеленого облика Геленджика, - добавил Алексей Богодистов. - В общей сложности в этом году в городе высажено 30 пальм, 17 кедров, 7 гималайских кедров, 15 платанов, сотни тысяч цветов, три тысячи кустарников.

Кроме того, большие планы по озеленению курорта и на следующий год.