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Общество13 декабря 2021 9:10

Геленджик украшают к Новому году

В этом году праздничный курорт будет выглядеть совершенно по-новому
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/admin_gelen

Фото: instagram.com/admin_gelen

В Геленджике полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. В этом году, по словам администрации, курорт будет выглядеть совершенно по-новому

На Центральной площади бригады рабочих украшают главную елку. Ее высота 24 метра. Уже смонтированы поддерживающие конструкции для дополнительного оформления, свои места заняли 55 светящихся элементов. Сейчас на ели развешивают новогодние шары различных оттенков и размеров. Всего их будет порядка 800.

- Коронавирусные ограничения не позволяют отметить самый любимый праздник года шумно и массово. Поэтому в Геленджике решено сделать акцент на создании особенной новогодней атмосферы на улицах города, - отмечают в администрации Геленджика. - Для этого была принята совершенно новая концепция наружного оформления и украшения главной ели курорта.

Стоит сказать, что на курорте уже смонтирована иллюминация. Сквер Первомайский вспыхивает сотнями огней, при входе в него зажигаются новогодние деревья. А на Центральной площади перемигиваются огнями шишки и «грации».

- Беседки-«фонари» у историко-краеведческого музея, Платановая аллея, набережная и улица Кирова – во всем городе уже витает дух приближающегося 2022 года, - говорят в администрации Геленджика.