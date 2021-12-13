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В Геленджике началась замена остановочных павильонов. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

- Начали замену первых четырех остановочных пунктов, - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов. - Конструкции остановок в городе устарели и уже даже портят вид Геленджика.

По словам Алексея Богодистов, две остановки снимут в районе городской больницы, одну остановку уберут напротив Кубанского университета. Кроме того, остановка «Автостанция» на улице Ленина также будет демонтирована.

- На место вернем современные остановочные пункты, - добавил Алексей Богодистов. - Павильоны с точками доступа к бесплатной сети Wi-Fi и USB-портами для зарядки гаджетов на остановках постепенно заменят старые.

Эта работа будет продолжена и в следующем году.