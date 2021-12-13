«Роза Хутор» и Международный Аэропорт Сочи организуют вертолетный трансфер. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

С 25 декабря Вертолетный центр «Роза Хутор» и Международный Аэропорт Сочи (управляющая компания «Аэродинамика») предложат гостям курорта новую уникальную услугу - трансфер по маршруту Международный Аэропорт Сочи – курорт Роза Хутор - Международный Аэропорт Сочи. Подобная возможность на регулярной основе предоставляется в России впервые.

Пассажиры, гости курорта «Роза Хутор», прибыв регулярным рейсом в аэропорт г. Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию «Fast Track», доставляются к вертолету. Время в полете до горного кластера составляет около 15 минут. По прибытию на курорт, от вертолетной площадки «Роза Хутор» в Горной Олимпийской деревне, гостям предоставляется трансфер до гостиницы автомобиле бизнес-класса. Аналогичным образом выглядит услуга по вертолетному трансферу из «Роза Хутор» до Международного аэропорта Сочи.

Курорт также предлагает своим гостям специальную услугу «VIP-гость Роза Хутор», согласно которому прилет/встреча пассажира у самолета с последующим вылетом на вертолете или в обратном направлении будет осуществляться через ВИП Терминал аэропорта. Обслуживать пассажиров будут три новых вип-шаттла марки Мерседес. VIP-шаттл - это персональный автомобиль, который встретит пассажира у борта самолета, доставит его в VIP-терминал и тем самым позволит сэкономить время.

При выборе любого из предложенных вариантов вертолетного трансфера пассажиры будут обслужены с применением премиальных продуктов аэропорта Сочи.

Как отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный: «Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции – подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой «Роза Хутор» с высоты птичьего полета. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании Аэродинамика за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Новый маршрут дополнит уже традиционные и прекрасно зарекомендовавшие себя воздушные экскурсии. Сегодня Вертолетный центр предлагает еще два полета. Первый - «Панорамный», который предполагает 20-минутный пролет над площадками олимпийских объектов, а также обзор сразу нескольких горных локаций: Красная скала, одна из вершин массива Аибга (2450 метров), гора Агепста (3256 метров), Каменный столб (2509 метров) и хребет Турьи горы. Второй - «Обзорный», включает в себя не только все эти горные и олимпийские пейзажи, но и пролет до Черного моря через старую краснополянскую дорогу (по пути получится увидеть Skypark AJ Hacket Sochi и территорию форелевого хозяйства). Продолжительность этого полета составляет уже 40 минут.

Кроме того, Вертолетный центр «Роза Хутор» может предложить гостям перелеты между курортом и пунктами Краснодарского края, Республик Адыгея и Кабардино-Балкарии. Гостям предоставляет возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация об услуге «Вертолетный трансфер» по маршруту Международный Аэропорт Сочи – курорт Роза Хутор - Международный Аэропорт Сочи» и бронирование полетов на сайте курорта Роза Хутор https://rosakhutor.com/entertainment/vertoletnye-progulki/, https://shop.rosaski.com/, по телефону: +7 938 400 08 04, по электронной почте: heliport@rosakhutor.com