Старт акции "Подари ребенку праздник" Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

Благотворительная акция «Подари ребенку праздник» стартовала в Новороссийске. В городе-герое она проводится уже в 8-й раз. О начале акции сообщил мэр Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

В рамках акции до 26 декабря в шести торговых центрах Новороссийска каждый может взять на новогодней елке открытку с пожеланием и исполнить мечты детей. В этом году их написали 914 ребят.

- В эти дни чуда и сказочного волшебства ждут и дети из семей, которые в обществе относятся к группе риска. Им приходится труднее всех, зачастую желания к Новому году родители по различным жизненным обстоятельствам выполнить не в силах, - отметил Игорь Дяченко. - Поэтому добрым волшебником для нуждающихся детей может стать каждый из нас.

Всего за 8 лет акции уже исполнились мечты 8 тысяч ребят.