Три года колонии дали телефонному мошеннику в Калининском районе Кубани

Суд назначил три года лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Кубани вынесли приговор телефонному мошеннику. Жителю Волгоградской области назначили три года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Так, ранее судимый 29-летний мужчина позвонил жителю станицы Калининской. Злоумышленник сообщил мужчине о том, что его родственнику якобы нужна помощь в отводе от административной ответственности. Тот, в свою очередь, поверил и перевел мошеннику 60 тысяч рублей.

- Суд назначил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.