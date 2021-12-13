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Общество13 декабря 2021 10:00

Три года колонии дали телефонному мошеннику в Калининском районе Кубани

Житель Волгоградской области украл 60 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Суд назначил три года лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд назначил три года лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Кубани вынесли приговор телефонному мошеннику. Жителю Волгоградской области назначили три года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Так, ранее судимый 29-летний мужчина позвонил жителю станицы Калининской. Злоумышленник сообщил мужчине о том, что его родственнику якобы нужна помощь в отводе от административной ответственности. Тот, в свою очередь, поверил и перевел мошеннику 60 тысяч рублей.

- Суд назначил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.