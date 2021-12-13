Рейсы авиакомпании Wizz Air из Абу-Даби примет аэропорт Краснодара Фото: t.me/SouthAirports

Рейсы авиакомпании Wizz Air из Абу-Даби примет аэропорт Краснодара. Полеты начнут осуществлять с 7 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы в краевой центр будут совершаться два раза в неделю - в понедельник и пятницу. О времени вылета сообщат дополнительно. Полеты пройдут на самолетах Airbus A321 вместимостью 239 мест.

Отметим, что Краснодар - 34-е направление авиакомпании и второй российский маршрут после Москвы.

Продажа билетов уже стартовала. Приобрести их можно на сайте wizzair.com и в мобильном приложении авиакомпании Wizz Air.