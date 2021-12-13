Иномарка с пьяным водителем столкнулась с фурой в Крымском районе Кубани Фото из архива КП

Авария в участием большегруза и иномарки произошла накануне в Крымском районе Кубани. Легковушка столкнулась с фурой на участке трассы Краснодар – Верхнебаканский. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Установлено, что 39-летняя женщина за рулем Daewoo Nexia превысила скорость, съехала с дороги через бордюр на встречку и столкнулась с большегрузом Mercedes. В результате ДТП пострадала 48-летняя пассажирка легковушки. Женщину госпитализировали с места аварии.

- Проведенное освидетельствование водителя автомобиля Daewoo Nexia показало нахождение ее в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.